Полицейский открыл стрельбу, пытаясь предотвратить конфликт в ТЦ в Щелково

Фото: телеграм-канал "Типичное Щёлково | Новости | ТЩ"

Сотрудник ОГИБДД УМВД России "Пушкинское" стал свидетелем конфликта между группой мужчин и охранником в торговом центре на Пролетарском проспекте в Щелково. Пытаясь предотвратить развитие ссоры, он открыл стрельбу, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В этот момент сотрудник находился не при исполнении. Он подошел к участникам конфликта, представился и продемонстрировал служебное удостоверение, попросив прекратить противоправные действия. Однако мужчины ответили на это отказом в грубой форме.

Кроме того, они нанесли сотруднику несколько ударов. В ответ мужчина применил травматическое оружие. В пресс-службе ведомства указали, что он действовал в соответствии с законом "О полиции".

После случившегося злоумышленники скрылись с места происшествия, а пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Тем не менее правоохранители установили одного из нарушителей в кратчайшие сроки. Его доставили в территориальный отдел полиции. Им оказался уроженец одной из стран Средней Азии 1997 года рождения.

Полицейские продолжают вести оперативно-разыскные мероприятия, а также работают над установлением и задержанием прочих нападавших.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Задержанного подозревают в применении насилия в отношении сотрудника полиции и хулиганстве. Следователи допрашивают его, изучают видео с камер наружного наблюдения, а также планируют назначить судебно-медицинскую экспертизу, указали в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

При этом ход и результаты расследования уголовного дела взяла под контроль прокуратура Подмосковья.

Ранее житель СНТ возле деревни Марьино открыл стрельбу по электрику, который проводил работы на столбе линии электропередач. Инцидент произошел в Богородском городском округе Подмосковья.

По предварительным данным, между пострадавшим и мужчиной, который является председателем СНТ, произошел конфликт, после чего он зашел в дом, взял из сейфа оружие, вернулся и произвел несколько выстрелов в воздух.

