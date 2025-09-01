Девочка умерла после школьной линейки в Ульяновской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Школьница умерла после линейки в Октябрьском сельском лицее в Ульяновской области. Об этом сообщило региональное СУ Следственного комитета России в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, девочка 2012 года рождения почувствовала себя плохо во время мероприятия.

"Она была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей была оказана медицинская помощь, но несмотря на это, девочка умерла", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Мероприятия проводит и прокуратура. В пресс-службе ведомства уточнили, что скончался ребенок-инвалид. Сотрудники проверят соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей.

По данным РИА Новости, причиной смерти девочки стала остановка кардиостимулятора.

"(Произошла. – Прим. ред.) остановка кардиостимулятора", – сказал источник в правоохранительных органах.

Ранее Росздравнадзор начал выяснять обстоятельства смерти в Дагестане 15-летнего мальчика. Ребенок скончался от заражения крови через несколько дней после укуса насекомого.

По данным СМИ, мальчик поступил к врачам с жалобами на сильную боль в руке. Сначала ему диагностировали сильный ушиб и назначили компрессы. Когда боль так и не прошла, специалисты обнаружили у него сильное нагноение.

Подростка прооперировали, однако спасти его не удалось. По результатам вскрытия, мальчика могла укусить змея.

