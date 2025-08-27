Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели мальчика от укуса насекомого в Дагестане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Росздравнадзор выясняет обстоятельства смерти в Дагестане 15-летнего мальчика, который скончался от заражения крови через несколько дней после укуса насекомого. Об этом говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.

До этого телеграм-канал Baza сообщал о смерти подростка из Дербента. По данным СМИ, мальчик поступил к врачам с жалобами на сильную боль в руке. Сначала ему диагностировали сильный ушиб и назначили компрессы. Спустя время боль так и не прошла. В связи с этим семья мальчика приняла решение отправить его на обследование в Ставрополь. Там специалисты обнаружили у него сильное нагноение и предположили, что оно могло быть вызвано укусом насекомого.

Подростка прооперировали, однако спасти его не удалось, 26 августа он скончался. Отмечалось, что, по результатам вскрытия, мальчика могла укусить змея.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю сообщили, что по факту смерти подростка была организована проверка. Там подчеркнули, что следователь уже осмотрел места происшествия и назначил судебно-медицинские экспертизы.

В данный момент устанавливаются обстоятельства трагедии, в том числе опрашиваются очевидцы, отметили в СК.

Ранее 13-летний мальчик умер от отравления в Омской области. По версии СК, ребенок вместе с младшим братом был в гостях у бабушки в Калачинске. Тогда он почувствовал себя плохо. Через пару дней мальчик скончался, а его 5-летний брат был доставлен в больницу.

По данным СМИ, ребенок умер еще до прибытия скорой помощи. В соцсетях предположили, что он отравился арбузом. Однако силовики не подтвердили эту информацию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

