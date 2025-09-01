Двое граждан Киргизии убиты при попытке задержания на границе с Узбекистаном

Фото: 123RF/romantiche

Двое граждан Киргизии были застрелены при попытке их задержания пограничным нарядом Узбекистана на границе двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на погранслужбу Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

25 августа правоохранительные органы получили заявление о пропаже жителей села Айгыр-Жал Чаткальского района. 28 августа пограничные представители узбекской стороны сообщили, что 15-го числа в районе стыка границ Киргизии, Узбекистана и Казахстана узбекский пограничный наряд обнаружил двух неизвестных.

По данным, предоставленным Узбекистаном, мужчины не подчинились требованиям пограничников, в связи с чем сотрудники службы решили применить оружие. В результате оба гражданина были смертельно ранены.

Позже родственники погибших направились в Узбекистан для опознания. Тела были переданы киргизской стороне для проведения экспертизы. Также Узбекистан выразил готовность передать имущество погибших. Речь идет о трех лошадях и палатке.

В погранслужбе Киргизии добавили, что намерены провести расследование.

