01 сентября, 11:25

Происшествия

В Москве мужчина порезал ножом бывшую жену и ее мужа

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Москве мужчина порезал ножом бывшую жену и ее мужа. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

По предварительным данным, 1 сентября 2025 года житель столицы находился в квартире, где проживала его бывшая жена с новым супругом. Между мужчиной и семейной парой произошел конфликт, в ходе которого он взял нож и начал бить сначала женщину, а потом ее мужа.

От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, ее супруг доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, мужчина нанес ранения себе. В настоящий момент он задержан сотрудниками полиции на месте происшествия, его осматривают медики.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Правоохранители осматривают квартиру и выясняют все подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области мужчина жестоко зарезал свою супругу. Из-за ссоры он 20 раз ударил ножом свою супругу. Женщина скончалась прямо на месте.

Мужчина ударил супругу за посещение бара без его разрешения в Москве

происшествиягород

