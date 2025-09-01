Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Москве мужчина порезал ножом бывшую жену и ее мужа. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

По предварительным данным, 1 сентября 2025 года житель столицы находился в квартире, где проживала его бывшая жена с новым супругом. Между мужчиной и семейной парой произошел конфликт, в ходе которого он взял нож и начал бить сначала женщину, а потом ее мужа.

От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, ее супруг доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, мужчина нанес ранения себе. В настоящий момент он задержан сотрудниками полиции на месте происшествия, его осматривают медики.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Правоохранители осматривают квартиру и выясняют все подробности случившегося.

