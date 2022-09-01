В Москве задержали лжеполицейского, который украл велосипед с лестничной клетки

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В Москве задержали лжеполицейского, который украл велосипед с лестничной площадки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по городу.

В ведомстве уточнили, что происшествие случилось 31 августа. К правоохранителям поступил звонок от жительницы одного из домов на Псковской улице, которая сообщила, что неизвестный в полицейской форме поднялся на лестничную клетку и похитил велосипед.

Задержанный был доставлен в территориальный ОМВД, где на него составили протокол по статье 17.12 КоАП РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливается стоимость похищенного имущества.

Ранее полицейские задержали 24-летнего приезжего, который подозревается в серии краж денег с банковских счетов пассажиров метро.

Полицейские задержали его на станции "Комсомольская" и установили его причастность к преступлениям, сумма ущерба которых составила более 20 тысяч рублей. Фигуранту предъявили обвинение и заключили его под стражу.