Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет Boeing 737 авиакомпании "Армения" рейса Ереван – Москва, накануне совершивший экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в российскую столицу, передает "Интерфакс".

Представитель аэропорта сообщил, что экстренная посадка была связана с "небольшими техническими проблемами", которые были оперативно устранены.

Ранее сообщалось, что лайнер со 118 пассажирами на борту сел в Тбилиси из-за неполадок с электричеством. Также отмечалось, что в авиакомпании рассматривают возможность предоставления запасного самолета.

30 августа самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. По предварительным данным, причиной стало столкновение со стаей птиц при взлете в аэропорту Пулково. На борту лайнера находились 193 пассажира, из них 22 ребенка, а также четыре члена экипажа. Никто не пострадал.