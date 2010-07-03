Самолет рейса Ереван – Москва совершил вынужденную посадку в Тбилиси

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет Boeing 737 авиакомпании "Армения", следовавший рейсом Ереван – Москва, совершил незапланированную посадку в Тбилиси, передает Агентство "Москва".

Произошло это из-за неполадок с электричеством. На борту находились 118 пассажиров, никто не пострадал.

В настоящее время в авиакомпании решается вопрос о предоставлении запасного самолета.

30 августа самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. По предварительным данным, причиной стало столкновение со стаей птиц при взлете в аэропорту Пулково. На борту лайнера находились 193 пассажира, из них 22 ребенка, а также четыре члена экипажа. Никто не пострадал.