Самолет рейса Ереван – Москва совершил вынужденную посадку в Тбилиси

Самолет Boeing 737 авиакомпании "Армения", следовавший рейсом Ереван – Москва, совершил незапланированную посадку в Тбилиси, передает Агентство "Москва".
Произошло это из-за неполадок с электричеством. На борту находились 118 пассажиров, никто не пострадал.
В настоящее время в авиакомпании решается вопрос о предоставлении запасного самолета.
30 августа самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. По предварительным данным, причиной стало столкновение со стаей птиц при взлете в аэропорту Пулково. На борту лайнера находились 193 пассажира, из них 22 ребенка, а также четыре члена экипажа. Никто не пострадал.
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