Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

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Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. По предварительным данным, причиной стало столкновение со стаей птиц при взлете в аэропорту Пулково, сообщает РИА Новости со ссылкой на уральскую транспортную прокуратуру.

Как сообщили агентству в авиакомпании, после вылета из Пулково командир воздушного судна, направлявшегося в Худжанд (Таджикистан) доложил о возможном повреждении колеса.

Уточняется, что при осмотре ВВП были обнаружены перья птиц, а также останки животного происхождения.

На борту лайнера находились 193 пассажира, из них 22 ребенка, а также четыре члена экипажа. Никто не пострадал.

В пресс-службе перевозчика сообщили, что лайнер не получил повреждений, он продолжит выполнять рейс после дозаправки. Свердловская транспортная прокуратура проведет проверку.

15 августа Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который выполнял рейс Жуковский – Симферополь, совершил жесткую посадку в кукурузном поле Подмосковья. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Всех пассажиров эвакуировали.

Причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Межгосударственный авиационный комитет созвал комиссию для расследования причин ЧП и приступил к расшифровке черных ящиков.

Летчикам A321 присвоили звания Героев России, остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

