Самарская чиновница провалилась в дыру около трибуны в Гордуме

Фото: телеграм-канал "Кровавая барыня"

Чиновница из администрации Новокуйбышевска в Самарской области провалилась в дыру около трибуны в Гордуме. Об этом сообщил депутат Михаил Абдалкин, передает РИА Новости.

Инцидент произошел перед заседанием Думы города. По словам депутата, отверстие предназначалось для проводов от микрофонов. Для "безопасности" оно было прикрыто дощечкой.

Абдалкин отметил, что чиновница провалилась не полностью. Она получила серьезный ушиб ноги, через ткань штанов проступила кровь. Однако женщина не ушла с заседания, где рассматривался вопрос об изменении бюджета городского округа Новокуйбышевс.

Депутат добавил, что дыру обещали заделать.

Ранее женщина пострадала от землетрясения в аэропорту Петропавловска-Камчатского. У нее были диагностированы ушибленные раны головы. В Минздраве уточнили, что сейчас состояние пациентки удовлетворительное.