Пожар произошел в многоэтажном доме в Алма-Ате

Фото: РИА Новости

В Алма-Ате произошел пожар в 16-этажном доме, спасатели эвакуировали людей из здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по городу.

По данным оперативных служб города, пожар начался в 14:10 по московскому времени.

"По прибытии через шесть минут обнаружено горение открытым пламенем квартиры <...> 16-этажного жилого дома", – говорится в сообщении МЧС.

Также загорелись электрические кабели в лифтовой шахте дома, добавили в МЧС. Сотрудники оперативных служб эвакуировали 250–300 жителей многоэтажки, еще 40 человек спустились по трехколенной пожарной лестнице и трем автолестницам.

По информации МЧС, к 15:46 по московскому времени пожар удалось ликвидировать. О пострадавших не сообщалось.

Между тем в социальных сетях распространились видеоролики, на которых несколько человек выпали из окон 16-этажного дома. Внизу их ловили группы людей с растянутыми матрасами и коврами. Как следует из кадров видео, таким образом получилось спасти ребенка.

Ранее о пожаре в многоэтажном доме сообщали в Подмосковье. В результате происшествия погибли пожарный и ребенок. Отмечается, что они оба сорвались с высоты.

В прокуратуре заявили, что причиной пожара мог стать поджог.

Сотрудники МЧС ликвидировали открытый огонь в ангарах в Люберцах