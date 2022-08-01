Подозрительный предмет нашли у входа на станцию метро "Парк культуры"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

У входа на станцию метро "Парк культуры" в Москве обнаружили подозрительный предмет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предмет лежал на урне. В целях безопасности территорию оцепили. Ожидалось прибытие саперов для проверки.

На месте находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

В пресс-службе метрополитена сообщили, что станция "Парк культуры" Кольцевой линии работает в штатном режиме. Подозрительный предмет осмотрели. Пассажирам метро ничего не угрожает.

Ранее росгвардейцы в Ленинградской области задержали женщину со стреляным тубусом от переносного противотанкового ракетного комплекса в городе Мурино. В результате осмотра подозрительного предмета специалисты установили, что контейнер пуст и не представляет опасности.