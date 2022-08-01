Офицер полиции задержан при передаче взятки в Москве

15:57 (обновлено 01.08.2022 16:25)
Фото: depositphotos/aksenovko
Сотрудники силовых ведомств задержали подполковника полиции за попытку получить взятку в размере 10 миллионов рублей в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
"В отношении подполковника 1982 года рождения возбуждено уголовное дело о "Покушении на мошенничество в особо крупном размере". Мужчина задержан", – рассказал собеседник информагентства в правоохранительных органах.
Сообщается, что фигуранта уголовного дела задержали 29 июля. Мужчина требовал от потерпевших 10 миллионов рублей за возбуждение уголовного дела по их заявлению о мошеннических действиях.
После инцидента в отделе полиции начата служебная проверка.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС причастность одного из сотрудников к противоправной деятельности.
"Предварительно установлено, что сотрудник УВД по ЦАО города Москвы получил от гражданина в качестве незаконного денежного вознаграждения денежные средства на общую сумму 40 тысяч рублей за принятие следственным органом решения о возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий в интересах гражданина", – рассказали в столичном главке.
В ведомстве подчеркнули, что в случае подтверждения вины сотрудник будет уволен и понесет наказание, предусмотренное законом, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
Ранее в МВД России сообщили, что за первые шесть месяцев с начала 2022 года в стране увеличилось число преступлений со взятками. Такие данные приводятся в докладе ведомства "Состояние преступности в России".
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