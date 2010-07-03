На Кутузовском проспекте грузовик врезался в столб

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В Москве на Кутузовском проспекте возле дома № 9 грузовик Hyundai Porter врезался в столб освещения, передает РИА Новости.

Пострадал один человек, его передали врачам. Одну полосу движения перекрыли.

Ранее в Басманном районе столицы автомобиль Mercedes-Benz пробил ограждение и улетел в реку. Машина полностью утонула, водителю же удалось выжить. Выбраться из воды ему помогли случайные прохожие. По словам молодого человека, он заснул за рулем и очнулся, когда уже шел на дно.