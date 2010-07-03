Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП на юге Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

ДТП с участием "Газели" и Land Rover произошло в столичном районе Бирюлево Восточное, сообщает Агентство "Москва".

В результате пострадала девушка. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Отмечается, что она находилась в Land Rover.

Авария произошла в районе дома 40 на улице Липецкой. После столкновения иномарки с "Газелью" на последнюю упал столб.