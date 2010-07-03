Задержаны пять участников несогласованной акции 27 июля в центре Москвы

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила о задержании пятерых участников несогласованной акции 27 июля в центре столицы. Об этом пишет Агентство "Москва".
Называются имена троих задержанных – это Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. Сейчас их допрашивают.
"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в ведомстве.
Также в ходе предварительного расследования следователи получили доказательства причастности к совершению преступлений более 10 граждан, принимавших "наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков".
Ранее были возбуждены три уголовных дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти и дело по статье о массовых беспорядках. Личности других нарушителей устанавливаются.
27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека. Позднее полиция предостерегла москвичей и гостей города от участия в несанкционированной акции, запланированной в столице на 3 августа.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.