Задержаны пять участников несогласованной акции 27 июля в центре Москвы

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Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила о задержании пятерых участников несогласованной акции 27 июля в центре столицы. Об этом пишет Агентство "Москва".

Называются имена троих задержанных – это Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. Сейчас их допрашивают.

"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в ведомстве.

Также в ходе предварительного расследования следователи получили доказательства причастности к совершению преступлений более 10 граждан, принимавших "наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков".

Ранее были возбуждены три уголовных дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти и дело по статье о массовых беспорядках. Личности других нарушителей устанавливаются.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека. Позднее полиция предостерегла москвичей и гостей города от участия в несанкционированной акции, запланированной в столице на 3 августа.

