Поездка погибших в ЦАР журналистов была туристической – МИД РФ

1 августа, 13:20
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Погибшие в Центральноафриканской Республике российские журналисты оформляли свой въезд как туристический. Об этом сообщили МИД РФ в дипмиссии ЦАР.
Как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, организаторы поездки журналистов не уведомили МИД об их пребывании в ЦАР.
"Процедура опознания была осложнена тем, что у погибших россиян не было при себе паспортов", – заявила Захарова в прямом эфире телеканала "Россия 24". Она подчеркнула, что ни МИД РФ, ни российскому посольству в ЦАР не было известно о целях поездки и, вообще о нахождении журналистов в этой африканской республике.
По словам Захаровой, российское посольство в ЦАР поддерживает постоянные контакты с руководством МИД и МВД республики. "Этому делу уделяется особое внимание", – отметила она.
Официальный представитель МИД РФ также рассказала, что российская дипмиссия в ЦАР и центральный аппарат ведомства направили запрос в посольство ЦАР "относительно документов, на основании которых был оформлен въезд россиян в республику". "Теперь мы знаем, что они оформляли свой въезд в ЦАР как туристический, не были ими поданы какие-то заявления о журналистской деятельности", – заявила Захарова.
30 июля МИД РФ сообщил о гибели троих российских журналистов: Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, – недалеко от города Сибю в ЦАР.
По факту убийства россиян СК РФ возбудил уголовное дело. Российская сторона предложила правоохранителям ЦАР помощь в расследовании. Как подчеркнули в МИД, ситуация находится на личном контроле главы ведомства Сергей Лаврова. Кроме того, к выяснению обстоятельств инцидента подключилась ООН.
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