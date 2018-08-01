Поездка погибших в ЦАР журналистов была туристической – МИД РФ

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Погибшие в Центральноафриканской Республике российские журналисты оформляли свой въезд как туристический. Об этом сообщили МИД РФ в дипмиссии ЦАР.

Как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, организаторы поездки журналистов не уведомили МИД об их пребывании в ЦАР.

"Процедура опознания была осложнена тем, что у погибших россиян не было при себе паспортов", – заявила Захарова в прямом эфире телеканала "Россия 24". Она подчеркнула, что ни МИД РФ, ни российскому посольству в ЦАР не было известно о целях поездки и, вообще о нахождении журналистов в этой африканской республике.

По словам Захаровой, российское посольство в ЦАР поддерживает постоянные контакты с руководством МИД и МВД республики. "Этому делу уделяется особое внимание", – отметила она.

Официальный представитель МИД РФ также рассказала, что российская дипмиссия в ЦАР и центральный аппарат ведомства направили запрос в посольство ЦАР "относительно документов, на основании которых был оформлен въезд россиян в республику". "Теперь мы знаем, что они оформляли свой въезд в ЦАР как туристический, не были ими поданы какие-то заявления о журналистской деятельности", – заявила Захарова.

30 июля МИД РФ сообщил о гибели троих российских журналистов: Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, – недалеко от города Сибю в ЦАР.

По факту убийства россиян СК РФ возбудил уголовное дело. Российская сторона предложила правоохранителям ЦАР помощь в расследовании. Как подчеркнули в МИД, ситуация находится на личном контроле главы ведомства Сергей Лаврова. Кроме того, к выяснению обстоятельств инцидента подключилась ООН.