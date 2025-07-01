Глава пресс-службы парка "Тайган" Алексагина: Зубков идет на поправку

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Директор парка "Тайган" Олег Зубков, на которого напал лев, идет на поправку. Об этом телеканалу РЕН ТВ заявила руководитель пресс-службы учреждения Татьяна Алексагина.

"Он ходит, сам кушает, полностью себя обслуживает, как я говорила ранее. Он уже делает большие прогулки", – рассказала она.

Как уточнила Алексагина, Зубков руководит подчиненными с больничной койки. Врачи дают благоприятные прогнозы.

О нападении льва на Зубкова стало известно 22 июня. Врачи оценивали состояние мужчины как тяжелое, поскольку зверь разорвал ему трахею, повредил мышцы шеи и оторвал большую грудную мышцу слева.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда". Зубков распорядился не усыплять напавшего на него хищника так как, по его мнению, в первую очередь виноват человек.