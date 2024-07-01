ПВО уничтожила за ночь 36 БПЛА ВСУ над Брянской, Курской и Белгородской областями

Фото: министерство обороны РФ

Российские силы ПВО за ночь уничтожили и подавили 36 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, сообщает Минобороны России.

В частности, над территорией Брянской области уничтожили 18 дронов, над Курской и Белгородской областями – по 9 БПЛА.

В ночь на 30 июня средства ПВО России уничтожили 36 украинских беспилотников над регионами Центрального федерального округа, из них 15 – над Курской областью.

В ночь на 29 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотников над Белгородской, Брянской, Тверской областями и Республикой Крым.