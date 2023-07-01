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21:11

Происшествия

Число погибших при обстреле со стороны ВСУ гражданских в Токмаке увеличилось до двух

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Число мирных жителей, которые погибли в Токмаке Запорожской области из-за обстрела со стороны ВС Украины (ВСУ), увеличилось до двух. Об этом журналистам рассказали в оперативных службах региона, передает ТАСС.

"По уточненным данным, погибли два мирных жителя", – сказано в сообщении.

Ранее в оперативных службах Запорожской области сообщили, что в 15:50 по московскому времени город Токмак подвергся обстрелу нацистами ВСУ.

По предварительным данным, обстрел осуществлялся из РСЗО HIMARS. Представитель оперативных служб заявил, что из-за инцидента повреждения получили пять жилых домов.

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