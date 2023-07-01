Дети в семье под Владимиром, показавшие в сюжете сигнал о помощи, находятся в безопасности

Фото: Следственный комитет РФ

Дети в семье из Владимирской области, ребенок из которой показал в эфире телеканала сигнал о помощи, находятся в безопасности, рассказала детский омбудсмен в регионе Юлия Раснянская.

"Вчера соответствующие органы с семьей общались. Мы с уверенностью можем говорить, что дети в безопасности и чувствуют себя хорошо", – передает РИА Новости слова Раснянской.

Она заявила, что ей была организована дополнительная проверка. По ее словам, семью контролирует аппарат Уполномоченного по правам ребенка в регионе с 2020 года.

Омбудсмен добавила, что создавшаяся семейная ситуация связана с тем, что бывший супруги эмоционально относятся к происходящему.

Ранее сообщалось, что Совет по правам человека РФ 30 июня обратился к уполномоченному по правам ребенка в Москве Ольге Ярославской для выяснения обстоятельств случая с девочкой, которая показала международный сигнал о помощи в эфире программы "Мужское/Женское" на Первом канале.

В свою очередь, зампредседателя СПЧ Ирина Киркора заявила, что жест девочки стал поводом обратить тактичное, но настойчивое внимание на семью.

Немногим позже Первый канал попросил Следственный комитет в Москве проверить семью девочки. Программа "Сутяжники" вышла в эфире Первого канала 21 июня 2023 года.