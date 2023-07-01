Стрелявший в аэропорту Кишинева не был в международном розыске в момент приезда в Молдавию

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Стрелявший в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана не значился в международном розыске в момент приезда в Молдавию, сообщает ТАСС со ссылкой на главу полиции республики

Мужчина отказался от переговоров с полицейскими, после чего начался штурм. В настоящее время задержанный находится в больнице без сознания, он получил тяжелые ранения.

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Мужчине за это грозит пожизненное заключение. Уточнялось, что стрелявший мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован и находится под охраной.

Также ранее сообщалось, что стрелявший мужчина находится в розыске по делу о похищении человека.

В Молдавии возбудили уголовное дело о теракте после стрельбы в аэропорту Кишинева