Очевидица рассказала об обстановке в самолете Сочи – Челябинск, где умерла женщина

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Одна из пассажирок рейса Сочи – Челябинск пыталась оказать первую помощь женщине, которой стало плохо во время полета, сообщает "Газета.ру".

По словам очевидицы по имени Светлана, все находящиеся в самолете, в том числе бортпроводники, были напуганы ситуацией.

Она отметила, что сперва никто не понял, что произошло, потом уже стало ясно, что пассажирке плохо. По ее словам, женщина, которая вызвалась оказать первую помощь, – врач. Стюардессы сразу выдали ей перчатки.

"Что там происходило, я не видела. Но стюардессы были явно напуганы, принесли тонометр, кислородную маску. Да и все пассажиры тоже напугались. Через один ряд от нас женщина сильно плакала. Причина смерти неизвестна, но я четко слышала разговор стюардессы с одним из сопровождающих женщину: вам категорически нельзя было лететь с таким заболеванием. Какое заболевание, я так и не поняла", – добавила Светлана.

Ранее стало известно, что женщина умерла на борту самолета "Уральских авиалиний", выполняющего рейс U6 619 по маршруту Сочи – Челябинск. Скончавшейся было 45 лет.

Свердловская транспортная прокуратура намерена проверить, была ли должным образом оказана неотложная медицинская помощь работниками авиакомпании.

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