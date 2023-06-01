Один взрослый и один подросток погибли в ДТП в Волжском

Фото: vk.com/34mvd

Два человека погибли в результате аварии в Волжском Волгоградской области. Еще двое пострадали, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Рано утром 1 июня водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением машины и врезался в дерево. 21-летний водитель и 15-летняя пассажирка скончались на месте.

Еще двух человек – 18-летнюю девушку и 21-летнего мужчину – госпитализировали. По данным правоохранителей, автомобиль не был зарегистрирован.

Накануне два человека погибли в результате столкновения маршрутки и автомобиля BMW в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. ЧП произошло на 35-м километре трассы Прохладный – Баксан – Эльбрус. Уточнялось, что маршрутка следовала из Нальчика в Тырныауз.

Кроме того, в Центральную районную больницу для осмотра были доставлены 12 человек. Причины и обстоятельства аварии уточняются. На месте происшествия работает группа следователей.

