Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:35

Происшествия

Девять человек пострадали в аварии на трассе в Саратовской области

Фото: vk.com/rus_crime_saratov

Девять человек, в том числе двое детей, получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей на федеральной трассе в Лысогорском районе Саратовской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин.

"В 08:40 (07:40 по московскому времени) в Лысогорском районе на федеральной трассе Р-22 "Каспий", 660-й километр, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пострадали девять человек, в том числе два ребенка", – поделился Костин.

Министр добавил, что пострадавшая двухлетняя девочка находится в крайне тяжелом состоянии, 17-летняя девушка – в удовлетворительном.

Ранее стало известно, что водитель сбил мужчину, который перебегал дорогу на Зеленом проспекте в Восточном административном округе Москвы. Пострадавшего госпитализировали. Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств инцидента.

Водитель такси сбил двух пешеходов на Комсомольском проспекте

Читайте также

происшествияДТПрегионы

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика