Девять человек пострадали в аварии на трассе в Саратовской области

Фото: vk.com/rus_crime_saratov

Девять человек, в том числе двое детей, получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей на федеральной трассе в Лысогорском районе Саратовской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин.

"В 08:40 (07:40 по московскому времени) в Лысогорском районе на федеральной трассе Р-22 "Каспий", 660-й километр, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пострадали девять человек, в том числе два ребенка", – поделился Костин.

Министр добавил, что пострадавшая двухлетняя девочка находится в крайне тяжелом состоянии, 17-летняя девушка – в удовлетворительном.

Ранее стало известно, что водитель сбил мужчину, который перебегал дорогу на Зеленом проспекте в Восточном административном округе Москвы. Пострадавшего госпитализировали. Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств инцидента.