Неизвестные совершили вооруженный налет на организацию в Южном Бутове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое неизвестных напали с пистолетом на организацию в Южном Бутове. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Известно, что инцидент произошел 30 мая на улице Адмирала Лазарева. В 22:24 двое злоумышленников, угрожая официантке-кассиру пистолетом, похитили принадлежащий организации товар.

"Материальный ущерб от действий злоумышленников выясняется", – отметили в пресс-службе.

Там добавили, что в данный момент выясняются все обстоятельства случившегося. По факту произошедшего полицейские начали проверку.

Ранее мужчина с пистолетом ограбил цветочный магазин на западе Москвы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.