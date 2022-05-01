Пожар в Белгородской области локализован

01 мая, 19:37
Фото: телеграм-канал "SHOT"
Пожар в Белгородской области на территории одного из объектов министерства обороны РФ локализован. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"По докладу оперативных служб, пожар локализован, начинаем заниматься ликвидацией последствий", – отметил Гладков.⠀
Глава региона уточнил, что 2 мая он с рабочей группой прибудет на место ЧП для оценки ущерба, проведения необходимых замеров и начала восстановительных работ.
Пожар произошел 1 мая на границе трех муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа, на территории одного из объектов министерства обороны РФ. В результате происшествия пострадал один человек. По словам губернатора, житель получил легкое ранение, и его жизни ничего не угрожает.
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