Девять человек пострадали из-за обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Система ПВО РФ сбила 17 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали девять человек. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

По его словам, один мужчина находится в тяжелом состоянии – у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы, а у его дочери зафиксировали баротравму. Обоих раненых бригада скорой помощи доставила в областную клиническую больницу, где врачи оказывают им медпомощь, сказал Гладков. Также семь жителей – шестеро мужчин и одна женщина – госпитализированы с осколочными ранениями различных частей тела и баротравмами, добавил он.

Также, продолжил губернатор, в Белгороде из-за обстрела ВСУ выбило стекла в 13 квартирах восьми многоквартирных домов, повреждены три частных дома. Кроме того, посечен фасад школы № 41 – побита плитка, выбито около 20 окон. Повреждения получили и три машины, одна из которых полностью сгорела, говорится в сообщении.

По данным Гладкова, в Белгородском районе после отражения воздушной атаки со стороны украинской армии в поселке Дубовое и селе Таврово повреждены два частных дома. В поселке Новосадовом посечена крыша одного автомобиля, а в поселке Майском выбило окно в одном частном домовладении, указал Гладков.

На месте работают оперативные службы, информация о последствиях обстрела уточняется, заключил губернатор.

Ранее Гладков сообщал, что из-за обстрела ВСУ села Дунайка погибла женщина. В момент атаки она находилась на улице, от полученных травм жительница скончалась до приезда врачей. Губернатор выразил соболезнования семье погибшей.