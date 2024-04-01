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01 апреля, 17:18

Происшествия

В Бразилии микроавтобус въехал в толпу людей

Фото: ТАСС/EPA/Isaac Fontana

Микроавтобус въехал в толпу верующих в Бразилии, погибли 5 человек, пишет РИА Новости.

Трагедия произошла 31 марта в городе Жабуатан-дус-Гуарарапис на востоке страны.

"Водитель микроавтобуса въехал в верующих, проводивших пасхальное шествие. Утром 1 апреля его допросила полиция", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии погибли 5 человек, 27 были ранены. Во время наезда микроавтобус перевозил пассажиров. Никто из них не ранен.

До этого шесть человек пострадали в результате столкновения маршрутки с внедорожником в Геленджике. Авария случилась на пересечении улиц Грибоедова и Ульяновской.

Крупная авария произошла в районе поселка Островцы

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