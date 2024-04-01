01 апреля, 17:18Происшествия
В Бразилии микроавтобус въехал в толпу людей
Фото: ТАСС/EPA/Isaac Fontana
Микроавтобус въехал в толпу верующих в Бразилии, погибли 5 человек, пишет РИА Новости.
Трагедия произошла 31 марта в городе Жабуатан-дус-Гуарарапис на востоке страны.
"Водитель микроавтобуса въехал в верующих, проводивших пасхальное шествие. Утром 1 апреля его допросила полиция", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате аварии погибли 5 человек, 27 были ранены. Во время наезда микроавтобус перевозил пассажиров. Никто из них не ранен.
До этого шесть человек пострадали в результате столкновения маршрутки с внедорожником в Геленджике. Авария случилась на пересечении улиц Грибоедова и Ульяновской.
Крупная авария произошла в районе поселка Островцы