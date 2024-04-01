Дело по трем статьям возбудили после подрыва автомобиля с депутатом в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Следком ЛНР"

Следственный комитет РФ по Луганской Народной Республике возбудил уголовное дело по трем статьям после подрыва автомобиля с депутатом в Старобельске, сообщает Следком ЛНР.

В частности, расследуется дело по статьям "Террористический акт", "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ".

Отмечается, что в результате детонации в автомобиле неустановленного устройства погиб замдиректора ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка.

Следователи и криминалисты республиканского СК работают на месте происшествия. Расследование проводится при оперативном сопровождении УФСБ России по ЛНР. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая.

О гибели Чайки ранее сообщил глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев. Тогда он призвал местных жителей сохранять бдительность и при обнаружении чего-либо подозрительного сообщать в правоохранительные органы.