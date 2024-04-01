Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

Фото: 123RF/esolex

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку неподалеку от озера в Туруханском районе Красноярского края. Об этом заявили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 1 апреля во время перегоночного рейса вертолета в Туруханск. По информации следствия, по причине технической неисправности Ми-8 пришлось вынужденно сесть неподалеку от озера в Красноярском крае.

Также в сообщении сказано, что сейчас сотрудники ведомства занимаются выяснением обстоятельств и причин происшествия. При этом следователи уточнили, что никто в результате инцидента не пострадал.

Красноярский следственный отдел на транспорте начал проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее сообщалось, что Boeing совершил аварийную посадку в Чите утром 26 марта из-за технической неисправности. В прокуратуре уточнили, что причиной инцидента стало подозрение на утечку топлива. Ведомство добавило, что на борту судна находились 172 пассажира, никто не пострадал.

