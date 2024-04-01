Полиция сообщила о хлопке в одном из кафе в Воронеже

Фото: телеграм-канал "112"

В одном из кафе Воронежа сначала были повреждены стекла витрин, а после там произошел хлопок. Об этом рассказал РИА Новости представитель ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел утром 1 апреля на улице Ленина. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства ЧП.

При этом источник в экстренных службах региона рассказал агентству, что этот инцидент стал результатом конфликта интересов предпринимателей.

Ранее взрыв газового баллона произошел в жилом доме в Севастополе, что спровоцировало обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что на первом этаже располагается пустое неработающее помещение. Всех людей с верхних этажей дома успели эвакуировать, заключил он.

