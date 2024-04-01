01 апреля, 11:46Происшествия
Полиция сообщила о хлопке в одном из кафе в Воронеже
Фото: телеграм-канал "112"
В одном из кафе Воронежа сначала были повреждены стекла витрин, а после там произошел хлопок. Об этом рассказал РИА Новости представитель ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел утром 1 апреля на улице Ленина. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства ЧП.
При этом источник в экстренных службах региона рассказал агентству, что этот инцидент стал результатом конфликта интересов предпринимателей.
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