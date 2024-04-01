Российская ПВО перехватила 2 украинских дрона над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы ПВО РФ сбили 2 дрона ВСУ в небе над Белгородской областью в ночь на понедельник, 1 апреля. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области", – указано в сообщении.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО России 31 марта сбила 10 воздушных целей в Белгородской области, однако из-за атаки ВСУ пострадала женщина, в доме у которой произошел пожар. У нее диагностировали ожог руки второй степени.

Повреждения также получили 18 частных домов, в двух из которых произошло возгорание, три автомобиля, линии электроснабжения и холодного водоснабжения, добавил губернатор.