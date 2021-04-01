Один человек погиб при обрушении крыши ангара в Ахтубинске

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Обрушение кровли металлического ангара произошло в Ахтубинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"Произошло обрушение здания. В результате один человек погиб, один в тяжелом состоянии в реанимации, у одного травмы средней тяжести", – рассказал представитель администрации.

Он уточнил, что еще один человек находится под завалами.

Обрушение кровли произошло в результате проведения работ по демонтажу неэксплуатируемого ангара. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Ранее один человек оказался под завалами в результате обрушения породы на руднике в Приморье, которое произошло в ходе подрывных работ. За последние недели это второе ЧП на руднике, который принадлежит компании "Дальполиметалл".