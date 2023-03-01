Москвич угрожал страйкбольной гранатой полицейским, приехавшим на вызов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвич угрожал страйкбольной гранатой полицейским, приехавшим по вызову к нему в квартиру на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По данным следствия, инцидент произошел 28 февраля, когда полицейские нагрянули к 38-летнему москвичу в квартиру на Кастанаевской улице.

Уточняется, что приехали они по вызову матери мужчины. Женщина пожаловалась, что у сына возник конфликт с дедом.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали жителя Подмосковья, который разбил стекло в двери в вестибюле станции "Александровский сад" Филевской линии метро. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отделении полиции он не смог объяснить мотив своего поступка.

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