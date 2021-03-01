В Саратовской области ребенок с расстройством психики умер на морозе

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В Саратовской области прокуратура проводит проверку по факту обнаружения тела ребенка 2015 года рождения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, тело мальчика, страдавшего расстройством психики, было найдено на дороге в городе Вольске. Из одежды на нем было только нижнее белье.

В ходе проверки выяснилось, что ребенок жил в одном из многоквартирных домов недалеко от места происшествия.

Сейчас правоохранителями устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

"В настоящее время изымаются видеозаписи с камер видеонаблюдения магазинов, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего", – говорится в сообщении пресс-службы.

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