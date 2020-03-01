Очевидцы раскрыли подробности гибели мужчины и его дочери в Электроуглях

01 марта, 20:43
В Подмосковье оторвавшийся трос убил отца и его маленькую дочь
Очевидцы рассказали подробности трагедии в подмосковных Электроуглях, где погибли мужчина и его трехлетняя дочь, передает телеканал Москва 24.
По их словам, соревнования проходили с многочисленными нарушениями. В частности, не было никаких ограждений.
Также отмечается, что ЧП произошло в зоне барбекю, и пострадать могло гораздо больше людей. По некоторым данным, на празднике не дежурили экстренные службы.
Начальник территориального управления Электроугли Роман Маликов уверяет, что безопасность должны были обеспечить организаторы развлечений.
"К нам обратились два клуба, которые выступили с предложением провести соревнования, которые уже неоднократно проходили на территории Купавны и Ногинска. Репутация у них хорошая, знаем, что мероприятия проходили на должном уровне. От нас необходимо было предоставить поле. Безопасность, чистота, порядок были возложены на самих организаторов", – рассказал он.
Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.
Мужчина и его дочь погибли при буксировке автомобиля на фестивале "Внедорожная Масленица". По предварительным данным, мужчина остановился в лесном массиве, чтобы помочь застрявшему автомобилю. Он использовал лебедку, которая в результате оборвалась. Трос отлетел в ребенка и его отца.
Очевидцы рассказали, что сперва погиб ребенок. Мужчина был еще жив и пытался встать, чтобы подойти к дочери. Когда же девочку накрыли, ему стало только хуже, и он скончался.
Следственный комитет проводит по данному факту проверку. Следователи осматривают место происшествия и опрашиваю очевидцев. Уже назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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