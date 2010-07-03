Ространснадзор не нашел оснований для проверки крушения самолета в Подмосковье

Фото: vk.com/Коломна

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта не планирует проводить проверку после крушения легкомоторного самолета недалеко от подмосковной Коломны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Ространснадзора.

Жертвами крушения аппарата стали два человека. Изучив ситуацию, специалисты Ространснадзора пришли к выводу, что юридических оснований для проведения проверки нет.

"Рассматривается вопрос об организации проверки Московской прокуратурой по исполнению законов на воздушном и водном транспорте владельца воздушного суда с привлечением специалистов Ространснадзора", – уточнили в пресс-службе.

Пилот и пассажир легкомоторного самолета погибли при падении аппарата на нежилое строение в СНТ "Отдых". Воздушное судно "С-72 Охотник", произведенное в единственном экземпляре, перед вылетом было исправно. Для расследования обстоятельств крушения самолета МАК сформировал собственную комиссию.

