Легкомоторный самолет упал в Подмосковье

Два человека погибли при крушении самолета в Подмосковье
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Катастрофа произошла недалеко от садового товарищества "Отдых" в Коломенском районе. По данным источника, кроме погибших, на борту никого не было. Известно, что спортивный самолет вылетел из расположенного неподалеку частного аэродрома "Северка".
Проверку по факту инцидента проводят специалисты Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. В пресс-службе ведомства отметили, что причины и обстоятельства крушения устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Информацию о крушении подтвердили и в ГУ МЧС по Московской области. По данным ведомства, самолет при падении задел дачный дом и рухнул на участке. В доме в этом момент никого не было, на земле никто не пострадал. На месте происшествия работают 26 человек и семь единиц техники.
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