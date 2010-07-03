После крушения самолета под Коломной возбудили уголовное дело

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Уголовное дело завели следователи после крушения легкомоторного самолета "Охотник С72" на территории дачного общества "Подлипки-3" в Коломенском районе Подмосковья. Находившиеся на борту самолета пилот и пассажир погибли на месте, сообщает СКР.

Катастрофа произошла 28 февраля около 14:00. Самолет задел загородный дом, внутри которого никого не было.

В настоящее время следователи СКР выясняют причины случившегося. К месту ЧП направлена оперативная группа.

По факту происшествия проверку проводит Московская межрегиональная транспортная прокуратура. В пресс-службе ведомства отметили, что причины и обстоятельства крушения устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее представитель частного аэродрома "Северка", откуда вылетел самолет, рассказал телеканалу Москва 24, что аппарат был исправен. Он добавил, что о причинах крушения нужно разговаривать с экстренными службами.