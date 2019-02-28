Упавший в Подмосковье самолет был исправен. Об этом сообщил представитель частного аэродрома "Северка", откуда вылетел самолет.
"Это был частный самолет, перед вылетом он был исправен. О причинах крушения надо разговаривать с экстренными службами", – сказал он в беседе с телеканалом Москва 24.
Как стало известно Агентству "Москва", разбившийся легкомоторный самолет "Чайка С-72 Охотник" был произведен в единственном экземпляре. Как рассказали в самарской самолетостроительной компании, "Чайка С-72 Охотник" представляет собой четырехместный сухопутный самолет. Его максимальный вес составляет одну тонну 790 килограммов. По словам представителей компании, он был продан в 1990 году. Имя покупателя в компании раскрывать не стали, сославшись на конфиденциальность информации.
Между тем в аэродроме "Северка" сообщили, что пилот разбившегося самолета был бывшим военным.
В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области подтвердили информацию о гибели двух человек при крушении самолета в Коломенском городском округе. Первое сообщение о падении поступило в 14:10. В результате погибли пилот и пассажир.
Фото: Telegram-канал 112
Катастрофа произошла недалеко от садового товарищества "Отдых" в Коломенском районе. Известно, что спортивный самолет вылетел из расположенного неподалеку частного аэродрома "Северка".
По факту случившегося Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. В пресс-службе ведомства отметили, что причины и обстоятельства крушения устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. По данным МЧС, самолет при падении задел дачный дом и рухнул на участке. В доме в этом момент никого не было, на земле никто не пострадал.
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