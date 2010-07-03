Очевидец рассказал о крушении самолета в Коломне

В момент крушения самолета в Коломенском районе Подмосковья не было ни звука взрыва, ни огня. Об этом рассказала телеканалу Москва 24 местная жительница Ольга Морозова.

"Он летел с левой стороны направо. Затем, как нам показалась, стал исполнять какие-то трюки. Я еще сыну говорю: "Смотри, как самолет летит!". Затем самолет принял левую сторону и носом пошел вниз. Сам момент крушения мы не увидели, так как он скрылся за деревьями. Мелькнула мысль, что он упал, но не было ни звука взрыва, ни огня. Секунд через пять только был хлопок позади нас и все", – рассказала она.

Известно, что за штурвалом легкомоторного самолета находился опытный пилот Игорь Козлов.

Для расследования обстоятельств крушения была сформирована специальная комиссия.

Первое сообщение о падении самолета поступило в четверг, 28 февраля, в 14:10. В результате погибли пилот и пассажир. В аэродроме "Северка" сообщили, что пилот разбившегося самолета был бывшим военным. Катастрофа произошла недалеко от садового товарищества "Отдых" в Коломенском районе. Известно, что спортивный самолет вылетел из расположенного неподалеку частного аэродрома "Северка".

Фото: Telegram-канал 112



После крушения легкомоторного самолета "Охотник С-72" на территории дачного общества "Подлипки-3" в Коломенском районе Подмосковья следователи завели уголовное дело. В настоящее время следователи СКР выясняют причины случившегося.

"Возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета на территории дачного общества "Подлипки-3" коломенского округа по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа ММСУТ СК РФ совместно с представителями МЧС России и Росавиации для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося", – рассказала телеканалу Москва 24 старший помощник руководителя ММСУТ СК РФ по взаимодействию со СМИ Лариса Марковец.

По факту происшествия проверку проводит Московская межрегиональная транспортная прокуратура. В пресс-службе ведомства отметили, что причины и обстоятельства крушения устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.