Фото: vk.com/Коломна

МАК занялся расследованием крушения самолета в Подмосковье

Для расследования обстоятельств крушения самолета в Подмосковье сформирована комиссия. Об этом сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия, специалисты приступили к работе", – сказали в пресс-службе, передает Агентство "Москва".

Первое сообщение о падении самолета поступило в четверг, 28 февраля, в 14:10. В результате погибли пилот и пассажир. В аэродроме "Северка" сообщили, что пилот разбившегося самолета был бывшим военным. Катастрофа произошла недалеко от садового товарищества "Отдых" в Коломенском районе. Известно, что спортивный самолет вылетел из расположенного неподалеку частного аэродрома "Северка".

После крушения легкомоторного самолета "Охотник С-72" на территории дачного общества "Подлипки-3" в Коломенском районе Подмосковья следователи завели уголовное дело. В настоящее время следователи СКР выясняют причины случившегося. К месту ЧП направлена оперативная группа.

По факту происшествия проверку проводит Московская межрегиональная транспортная прокуратура. В пресс-службе ведомства отметили, что причины и обстоятельства крушения устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.