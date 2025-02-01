Генконсульство РФ в Мумбаи выясняет обстоятельства нападения на россиян в Гоа

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Генконсульство России в Мумбаи выясняет обстоятельства нападения на россиян в Гоа, сообщил пресс-секретарь ведомства Николай Капустин, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, диппредставительство сейчас предпринимает попытки получить официальную информацию от властей и контакты граждан РФ.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что двое неизвестных с мачете напали на супружескую пару в Гоа, разбившую палатку на пляже. В результате нападения россиянин получил травмы лица. Отмечается, что мужчине оказали необходимую помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Прошлой осенью полиция Антальи начала расследование после нападения на туристов из РФ в одном из местных отелей. Инцидент произошел 22 октября в одном из отелей города Гечек.

По словам самих туристов, они подверглись нападению со стороны неизвестных лиц. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь.