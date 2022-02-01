Мать, бросившая дочь к медведю в Ташкенте, состоит на учете в ПНД

Фото: телеграм-канал RU_CHP

Женщина, бросившая свою маленькую дочь в вольер к медведю в зоопарке Ташкента, с лета прошлого года состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры Узбекистана.

Там отметили, что следствие назначило обвиняемой судебно-психиатрическую экспертизу для определения ее состояния в момент инцидента. В настоящее время она находится под стражей.

Ранее власти Узбекистана сообщили, что женщина находилась в депрессии из-за отъезда мужа в Россию.

28 января посетительница Ташкентского зоопарка бросила свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю на глазах у публики. Несмотря на попытки посетителей и сотрудников зоопарка, остановить женщину не удалось.

Медведь Зузу наблюдал за происходящим, а когда ребенок оказался на его территории, подошел к нему, понюхал, но вреда не причинил. Работники зоопарка оперативно отреагировали и заманили животное во внутреннее помещение. У ребенка диагностировали ушибы после падения.

