СК проверит информацию о гибели еще троих пациентов после рентгена желудка в Петербурге

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Следственный комитет организовал проверку после появления информации о смерти еще троих человек после прохождения рентгена желудка в медицинском центре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу городского главка СК.

По данным СМИ, после исследования желудка, проведенного в Городском консультативно-диагностическом центре № 1, скончались еще три женщины. Их родственники утверждают, что причиной смерти стало отравление во время диагностики.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как три пациента Городского консультативно-диагностического центра № 1 скончались после обследования желудка с применением сульфата бария. Еще 23 человека пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам из-за гибели пациентов после медицинского исследования.

