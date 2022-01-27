Главврач медцентра в Петербурге рассказал о гибели пациентов после обследования желудка

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как несколько пациентов одного из диагностических центров скончались после обследования желудка. По официальным данным, жертвами стали двое человек, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Однако есть информация, что погибших и пострадавших может быть больше. Разбираемся в подробностях произошедшего.

Опасный препарат

По данным СК, после обследования желудка в Городском консультативно-диагностическом центре № 1 погибли два пациента. Процедуру они проходили 23 и 25 января, уточнили в ведомстве. Их доставили в больницу, однако спасти не смогли. Кроме того, еще двоих пациентов клиники госпитализировали в тяжелом состоянии, добавили в СК.

По уточненным данным, количество погибших после диагностического исследования увеличилось до трех. Еще три человека попали в реанимацию. Все пострадавшие, предположительно, отравились веществом, которое применяют при рентгеновском исследовании желудка, глотки и пищевода. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура Санкт-Петербурга поставила ход расследования на контроль. Росздравнадзор принял решение приостановить использование препарата, который применяют во время процедуры, и организовал проверку по факту произошедшего.

Главный врач медучреждения Евгений Попов рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", что раньше никаких сложностей с обследованием желудка не возникало. По его словам, персонал потрясен случившимся.





Евгений Попов главный врач Городского консультативно-диагностического центра №1 Для нашего коллектива это трагедия, мы потрясены. Данные исследования выполняются с момента начала работы центра, никогда осложнений не было. В настоящий момент времени исследования остановлены, следствие разбирается. Использовавшийся препарат отправлен на экспертизу, действия врачей проверяются.

В клинике призвали откликнуться пациентов, которые проходили обследование желудка и плохо себя почувствовали. После того как причины случившегося устранят и безопасность процедуры будет гарантирована, прием пациентов возобновится, добавили в учреждении.

Не тот барий?

По информации источника, причиной смерти могло стать отравление водорастворимыми солями бария, сообщает сайт "Комсомольской правды". В этом состоянии у человека наблюдается расстройство желудка, паралич и сбои в ритме сердца. Без своевременного лечения есть риск умереть, пишет издание. СМИ утверждают, что барий, предназначенный для исследования желудка, перепутали с каким-то другим веществом. По другой версии, препарат мог быть плохо разбавлен.

Жена одного из погибших рассказала, что ее супруг пришел в клинику на рентген желудка с контрастным веществом 25 января, сообщает газета "Известия". Женщина вспоминает, что ему стало плохо прямо во время процедуры.

"Да он ни от чего не лечился, у него была грыжа пищевода. Для того чтобы лечь на госпитализацию, ему необходимо было пройти вот это обследование", – рассказала супруга погибшего.





жена погибшего после обследования Как только ему дали выпить вот это контрастное вещество, ему сразу стало плохо.

По словам женщины, скорую ее мужу вызвали в тот же день. С каждой минутой супругу становилось хуже, сказала она.

"Его рвало. Причем вот этим белым порошком. Конечности не двигались", – добавила женщина.

По данным СМИ, в диагностический центр, где погибшие и пострадавшие проходили обследование, барий поставляла компания ООО "Нева Реактив". Ее руководитель Аркадий Камчатов в разговоре с журналистами заявил, что они работают с реактивами, который используют для производственных целей.





Аркадий Камчатов руководитель компании ООО "Нева Реактив" Здесь ситуация немножко странная в том, что мы не поставляем фармсубстанции. Мы поставляем химические реактивы, у нас этот барий сернокислый – не для рентгеноскопии. Это чисто химический реактив для производственных и аналитических целей. Это химический реактив. Это не внутрь употреблять.

По словам руководителя компании-поставщика, в договоре с медучреждением не прописано, что поставляемый барий будут применять в медицинских целях.

