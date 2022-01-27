Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

27 января, 19:09

Главная / Истории /

Главврач медцентра в Петербурге рассказал о гибели пациентов после обследования желудка

Последняя процедура. В Петербурге пациенты умерли после обследования желудка
происшествия медицина регионы

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как несколько пациентов одного из диагностических центров скончались после обследования желудка. По официальным данным, жертвами стали двое человек, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Однако есть информация, что погибших и пострадавших может быть больше. Разбираемся в подробностях произошедшего.

Опасный препарат

По данным СК, после обследования желудка в Городском консультативно-диагностическом центре № 1 погибли два пациента. Процедуру они проходили 23 и 25 января, уточнили в ведомстве. Их доставили в больницу, однако спасти не смогли. Кроме того, еще двоих пациентов клиники госпитализировали в тяжелом состоянии, добавили в СК.

По уточненным данным, количество погибших после диагностического исследования увеличилось до трех. Еще три человека попали в реанимацию. Все пострадавшие, предположительно, отравились веществом, которое применяют при рентгеновском исследовании желудка, глотки и пищевода. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура Санкт-Петербурга поставила ход расследования на контроль. Росздравнадзор принял решение приостановить использование препарата, который применяют во время процедуры, и организовал проверку по факту произошедшего.

Главный врач медучреждения Евгений Попов рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", что раньше никаких сложностей с обследованием желудка не возникало. По его словам, персонал потрясен случившимся.

Для нашего коллектива это трагедия, мы потрясены. Данные исследования выполняются с момента начала работы центра, никогда осложнений не было. В настоящий момент времени исследования остановлены, следствие разбирается. Использовавшийся препарат отправлен на экспертизу, действия врачей проверяются.
Евгений Попов
главный врач Городского консультативно-диагностического центра №1

В клинике призвали откликнуться пациентов, которые проходили обследование желудка и плохо себя почувствовали. После того как причины случившегося устранят и безопасность процедуры будет гарантирована, прием пациентов возобновится, добавили в учреждении.

Не тот барий?

По информации источника, причиной смерти могло стать отравление водорастворимыми солями бария, сообщает сайт "Комсомольской правды". В этом состоянии у человека наблюдается расстройство желудка, паралич и сбои в ритме сердца. Без своевременного лечения есть риск умереть, пишет издание. СМИ утверждают, что барий, предназначенный для исследования желудка, перепутали с каким-то другим веществом. По другой версии, препарат мог быть плохо разбавлен.

Жена одного из погибших рассказала, что ее супруг пришел в клинику на рентген желудка с контрастным веществом 25 января, сообщает газета "Известия". Женщина вспоминает, что ему стало плохо прямо во время процедуры.

"Да он ни от чего не лечился, у него была грыжа пищевода. Для того чтобы лечь на госпитализацию, ему необходимо было пройти вот это обследование", – рассказала супруга погибшего.

Как только ему дали выпить вот это контрастное вещество, ему сразу стало плохо.
жена погибшего после обследования

По словам женщины, скорую ее мужу вызвали в тот же день. С каждой минутой супругу становилось хуже, сказала она.

"Его рвало. Причем вот этим белым порошком. Конечности не двигались", – добавила женщина.

По данным СМИ, в диагностический центр, где погибшие и пострадавшие проходили обследование, барий поставляла компания ООО "Нева Реактив". Ее руководитель Аркадий Камчатов в разговоре с журналистами заявил, что они работают с реактивами, который используют для производственных целей.

Здесь ситуация немножко странная в том, что мы не поставляем фармсубстанции. Мы поставляем химические реактивы, у нас этот барий сернокислый – не для рентгеноскопии. Это чисто химический реактив для производственных и аналитических целей. Это химический реактив. Это не внутрь употреблять.
Аркадий Камчатов
руководитель компании ООО "Нева Реактив"

По словам руководителя компании-поставщика, в договоре с медучреждением не прописано, что поставляемый барий будут применять в медицинских целях.

Читайте также

Камзин Никита

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать