Росздравнадзор начал проверку после смерти пациентов в больнице Петербурга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Росздравнадзор проверит причину смерти пациентов в Санкт-Петербурге, которые скончались после диагностического исследования, сообщает РИА Новости.

Использование препарата, который применили медики при исследовании, приостановили.

После прохождения этой процедуры в государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Городской консультативно-диагностический центр № 1" погибли трое пациентов, еще трое находятся в реанимации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

По данным следствия, у них выявили отравление барием – веществом, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.