Росздравнадзор начал проверку после смерти пациентов в больнице Петербурга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Росздравнадзор проверит причину смерти пациентов в Санкт-Петербурге, которые скончались после диагностического исследования, сообщает РИА Новости.
Использование препарата, который применили медики при исследовании, приостановили.
После прохождения этой процедуры в государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Городской консультативно-диагностический центр № 1" погибли трое пациентов, еще трое находятся в реанимации.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.
По данным следствия, у них выявили отравление барием – веществом, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.