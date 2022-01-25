В Санкт-Петербурге официантка облила мужчину абсентом и подожгла

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Официантка бара "Гадкий Койот" на Думской улице в Санкт-Петербурге облила гостя абсентом, а затем подожгла. Об этом пострадавший рассказал 5-tv.ru.

После "спецподачи" коктейля Константину Шалову предстоит серьезное лечение. По словам мужчины, сразу после инцидента друзья помогли ему добраться до ожогового отделения НИИ имени Джанилидзе.

"Меня приняли и положили на отделение. Поставили ожег легких, запихивали какой-то эндоскоп внутрь легких в реанимации. После этого меня перевязали и положили. Там я находился двое суток, потом пришел главврач. После этого я с отделения ушел, пошел на амбулаторное. У них следующая перевязка была только через трое суток, а я не хочу лежать в бинтах, гнить. Перевязки должны быть через каждый день", – рассказал потерпевший.

Он отметил, что по рекомендации врача для восстановления ему требуется реабилитация в санатории. Кроме того, уже более двух недель Шалов через день ходит в поликлинику на перевязку.

"Они (представители бара – прим. ред.) отреагировали компенсацией в 100 тысяч рублей. Само лечение, лазерная коррекция кожи более колоссальных денег стоит", – возмущен мужчина.

В итоге Шалов нанял адвоката и пытается добиться справедливости.

Ранее сообщалось, что в Уфе пенсионерка подожгла себя перед больницей. В настоящее время она находится в ожоговом центре. Врачи сообщили, что у женщины ожоги второй степени.