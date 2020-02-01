Пожар в бане на северо-западе Москвы ликвидирован

Фото: телеграм-канал Москва 24

Пожарные потушили возгорание в банном комплексе на северо-западе столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Пожар произошел в доме 16 по Большому Волоколамскому проезду, информация о нем поступила спасателям в 12:07. В 13:08 возгорание локализовали, а в 13:31 ликвидировали.

Площадь ЧП в одноэтажной бане составила 100 квадратных метров. Людей вывели из здания, данных о пострадавших не было.

Ночью стало известно о возгорании в складском павильоне у станции метро "Теплый Стан" на юго-западе столицы. Пожар охватил площадь в 50 квадратных метров, дальнейшее его распространение удалось предотвратить.